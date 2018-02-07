Спасатели уточнили число погибших и пострадавших при землетрясении на Тайване

Число жертв землетрясения на Тайване возросло до шести, 256 человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает Центральное информационное агентство страны со ссылкой на данные пожарного управления.

Reuters