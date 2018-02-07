Спасатели уточнили число погибших и пострадавших при землетрясении на Тайване
Число жертв землетрясения на Тайване возросло до шести, 256 человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает Центральное информационное агентство страны со ссылкой на данные пожарного управления.
- Reuters
Отмечается, что ещё 88 человек числятся пропавшими без вести.
В настоящее время в зоне бедствия продолжаются поисково-спасательные работы.
Ранее сообщалось о четырёх погибших и 225 пострадавших.
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло вечером 6 февраля у побережья уезда Хуалянь на северо-востоке острова. Очаг залегал на глубине 11 км.
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