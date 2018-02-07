СМИ сообщили о росте числа погибших и пострадавших при землетрясении на Тайване

Число жертв землетрясения на Тайване возросло до четырёх, 225 человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает Центральное информационное агентство Тайваня со ссылкой на представителей экстренных служб.

Отмечается, что 145 человек числятся пропавшими без вести.

6 февраля в 22 км от города Хуалянь произошло землетрясение магнитудой 6,4, в результате которого два человека погибли и более 200 пострадали.

Федеральное агентство по туризму рекомендовало находящимся в регионе россиянам следовать указаниям местных властей и соблюдать требования безопасности в связи с произошедшим.