СМИ сообщили о росте числа погибших и пострадавших при землетрясении на Тайване

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Число жертв землетрясения на Тайване возросло до четырёх, 225 человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает Центральное информационное агентство Тайваня со ссылкой на представителей экстренных служб.
СМИ сообщили о росте числа погибших и пострадавших при землетрясении на Тайване
  • Reuters

Отмечается, что 145 человек числятся пропавшими без вести.

6 февраля в 22 км от города Хуалянь произошло землетрясение магнитудой 6,4, в результате которого два человека погибли и более 200 пострадали.

Федеральное агентство по туризму рекомендовало находящимся в регионе россиянам следовать указаниям местных властей и соблюдать требования безопасности в связи с произошедшим.

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