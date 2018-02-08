Число погибших в результате землетрясения на Тайване выросло до девяти
Число жертв землетрясения на Тайване увеличилось до девяти, по меньшей мере 265 человек получили ранения, передаёт The Straits Times.
Как отмечает издание, не менее 63 человек считаются пропавшими без вести.
Ранее сообщалось о шести погибших и 256 пострадавших.
Вечером 6 февраля у побережья уезда Хуалянь на северо-востоке острова произошло землетрясение магнитудой 6,5.
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