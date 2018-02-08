Трамп заявил, что США являются «лучом света» для других наций

Американский лидер Дональд Трамп заявил во время молитвенного завтрака, что США представляют собой «луч света для других наций».

Об этом сообщает Fox News.

«Пока наши глаза будут видеть милость Господа, а наши сердца будут чувствовать его любовь, США останутся землёй свободных и смелых людей. И мы будем лучом света для других наций», — заявил он.

Ранее Трамп во время выступления перед конгрессом с речью «О положении страны» заявил, что США делают для мира больше, чем любая другая страна.