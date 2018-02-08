Трамп заявил, что США являются «лучом света» для других наций

Короткая ссылка
Американский лидер Дональд Трамп заявил во время молитвенного завтрака, что США представляют собой «луч света для других наций».
Трамп заявил, что США являются «лучом света» для других наций
  • Reuters
  • © Jonathan Ernst

Об этом сообщает Fox News.

«Пока наши глаза будут видеть милость Господа, а наши сердца будут чувствовать его любовь, США останутся землёй свободных и смелых людей. И мы будем лучом света для других наций», — заявил он.

Ранее Трамп во время выступления перед конгрессом с речью «О положении страны» заявил, что США делают для мира больше, чем любая другая страна.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru