В Белом доме заявили, что США будут иметь сильнейшую армию в истории

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Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что согласованный двухлетний бюджет позволит США иметь армию, которая будет сильнее, чем когда-либо раньше.

Об этом она заявила на брифинге после объявления информации о согласовании бюджета страны.

Сандерс отметила, что американский лидер Дональд Трамп сыграл важнейшую роль в этом достижении.

«Благодаря президенту Трампу мы теперь сможем иметь армию, которая будет сильнее, чем когда-либо раньше», — отметила она.

Ранее стало известно, что Республиканская и Демократическая партии США договорились о двухлетнем бюджете, который предусматривает значительные ассигнования на оборонную сферу.

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