Республиканская и Демократическая партии США договорились о двухлетнем бюджете

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Лидер республиканцев в американском сенате Митч Макконнелл заявил, что представителям двух фракций удалось договориться о федеральном бюджете на ближайшие два года.

Об этом сообщает NBC.

«Я рад объявить, что переговоры между двумя партиями, двумя палатами по оборонным расходам и другим приоритетам привели к значимому соглашению», — заявил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов допустить временную приостановку деятельности американского правительства, если не будут достигнуты договорённости по поводу миграционной реформы.

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