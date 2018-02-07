Республиканская и Демократическая партии США договорились о двухлетнем бюджете

Лидер республиканцев в американском сенате Митч Макконнелл заявил, что представителям двух фракций удалось договориться о федеральном бюджете на ближайшие два года.

Об этом сообщает NBC.

«Я рад объявить, что переговоры между двумя партиями, двумя палатами по оборонным расходам и другим приоритетам привели к значимому соглашению», — заявил он.

JUST IN: Sen. McConnell announces "significant" budget deal agreement:



"I'm happy to announce that our bipartisan, bicameral negotiations on defense spending and other priorities have yielded a significant agreement." — NBC News (@NBCNews) 7 февраля 2018 г.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов допустить временную приостановку деятельности американского правительства, если не будут достигнуты договорённости по поводу миграционной реформы.