Республиканская и Демократическая партии США договорились о двухлетнем бюджете
Об этом сообщает NBC.
«Я рад объявить, что переговоры между двумя партиями, двумя палатами по оборонным расходам и другим приоритетам привели к значимому соглашению», — заявил он.
JUST IN: Sen. McConnell announces "significant" budget deal agreement:— NBC News (@NBCNews) 7 февраля 2018 г.
"I'm happy to announce that our bipartisan, bicameral negotiations on defense spending and other priorities have yielded a significant agreement."
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов допустить временную приостановку деятельности американского правительства, если не будут достигнуты договорённости по поводу миграционной реформы.