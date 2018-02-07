Трамп не исключил закрытия правительства США из-за миграционной реформы

Президент США Дональд Трамп заявил, что он готов допустить временное закрытие американского правительства, если не будут достигнуты договорённости по поводу миграционной реформы.

Об этом сообщает ABC.

По словам Трампа, это может произойти, если демократы не согласятся с его планом и не ликвидируют существующие лазейки в миграционной системе, которые, как он считает, позволяют опасным преступникам попадать в страну.

«Если мы не изменим законодательство, если мы не избавимся от этих лазеек... тогда давайте закроем правительство», — сказал он.

Президент отметил, что он будет настаивать на своём плане, добавив: «Без границ у нас нет страны».

Ранее стало известно, что палата представителей США приняла временный бюджет до 23 марта, чтобы избежать очередного прекращения работы правительства в результате отсутствия утверждённого федерального бюджета.