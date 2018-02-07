Трамп не исключил закрытия правительства США из-за миграционной реформы
- Reuters
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Об этом сообщает ABC.
По словам Трампа, это может произойти, если демократы не согласятся с его планом и не ликвидируют существующие лазейки в миграционной системе, которые, как он считает, позволяют опасным преступникам попадать в страну.
«Если мы не изменим законодательство, если мы не избавимся от этих лазеек... тогда давайте закроем правительство», — сказал он.
Президент отметил, что он будет настаивать на своём плане, добавив: «Без границ у нас нет страны».
Ранее стало известно, что палата представителей США приняла временный бюджет до 23 марта, чтобы избежать очередного прекращения работы правительства в результате отсутствия утверждённого федерального бюджета.