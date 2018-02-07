Палата представителей США приняла временный бюджет до 23 марта

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Палата представителей США приняла временный бюджет до 23 марта, чтобы избежать очередного прекращения работы правительства в результате отсутствия утверждённого федерального бюджета, сообщает NBC.

Отмечается, что за законопроект проголосовали 245 депутатов, против — 182.

Ранее в Белом доме заявили, что там не выступают за повторное закрытие правительства на фоне разногласий вокруг законов об иммиграции в Соединённых Штатах, а также призывали демократов приступить к переговорам по решению соответствующих вопросов.

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