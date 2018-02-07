Палата представителей США приняла временный бюджет до 23 марта, чтобы избежать очередного прекращения работы правительства в результате отсутствия утверждённого федерального бюджета, сообщает NBC.

Отмечается, что за законопроект проголосовали 245 депутатов, против — 182.

JUST IN: House passes short-term spending bill, by vote of 245-182, to avert government shutdown. The bill now heads to Senate. https://t.co/Qctf3xItDxpic.twitter.com/2gXwCLMqfs — NBC Politics (@NBCPolitics) 7 февраля 2018 г.

Ранее в Белом доме заявили, что там не выступают за повторное закрытие правительства на фоне разногласий вокруг законов об иммиграции в Соединённых Штатах, а также призывали демократов приступить к переговорам по решению соответствующих вопросов.