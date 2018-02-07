В Белом доме обвинили демократов в нежелании делать свою работу

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Белый дом не выступает за повторное закрытие правительства на фоне разногласий вокруг законов об иммиграции в Соединённых Штатах, а также призывает демократов приступить к переговорам по решению соответствующих вопросов, заявила официальный представитель администрации президента Сара Сандерс.

«Мы не выступаем за повторное закрытие правительства, это вина демократов, которые не желают делать свою работу. Президент хочет долгосрочной сделки, он хочет сделки по иммиграции, и мы надеемся, что демократы сядут за стол переговоров и всё это сделают», — сказала Сандерс в эфире ABC, отвечая на вопрос, желает ли американский лидер Дональд Трамп очередного прекращения работы правительства в связи с разногласиями в сфере иммиграционного законодательства.

Ранее Трамп назвал американские законы об иммиграции самыми глупыми в мире.

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