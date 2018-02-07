В Белом доме обвинили демократов в нежелании делать свою работу

Белый дом не выступает за повторное закрытие правительства на фоне разногласий вокруг законов об иммиграции в Соединённых Штатах, а также призывает демократов приступить к переговорам по решению соответствующих вопросов, заявила официальный представитель администрации президента Сара Сандерс.

"We are not advocating for the shutdown," Press Sec. Sanders tells @CeciliaVega. "That's the fault of the Democrats not being willing to do their jobs."



The president had said he'd "love to see a shutdown" over immigration disagreements this afternoon. https://t.co/5PvCFZZ5ffpic.twitter.com/ABUsPOQyZe — ABC News (@ABC) 6 февраля 2018 г.

«Мы не выступаем за повторное закрытие правительства, это вина демократов, которые не желают делать свою работу. Президент хочет долгосрочной сделки, он хочет сделки по иммиграции, и мы надеемся, что демократы сядут за стол переговоров и всё это сделают», — сказала Сандерс в эфире ABC, отвечая на вопрос, желает ли американский лидер Дональд Трамп очередного прекращения работы правительства в связи с разногласиями в сфере иммиграционного законодательства.

Ранее Трамп назвал американские законы об иммиграции самыми глупыми в мире.