Трамп считает американские законы об иммиграции самыми глупыми в мире

Президент США Дональд Трамп назвал американские законы об иммиграции самыми глупыми в мире.

«Ни в одной другой стране в мире нет таких глупых законов, как у нас, когда речь заходит об иммиграции. Их надо изменить — это не вопрос политики, республиканцев и демократов, это вопрос здравого смысла. Необходимо принять меры», — цитирует Трампа NBC.

Ранее Трамп рассказал, какими должны быть люди, приезжающие в страну.

Также американский лидер заявлял о необходимости отмены визовой лотереи (Green Card), в результате которой в Соединённые Штаты, по его мнению, попадают «наихудшие» представители других государств.