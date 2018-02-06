Трамп считает американские законы об иммиграции самыми глупыми в мире

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп назвал американские законы об иммиграции самыми глупыми в мире.

«Ни в одной другой стране в мире нет таких глупых законов, как у нас, когда речь заходит об иммиграции. Их надо изменить — это не вопрос политики, республиканцев и демократов, это вопрос здравого смысла. Необходимо принять меры», —  цитирует Трампа NBC.

Ранее Трамп рассказал, какими должны быть люди, приезжающие в страну.

Также американский лидер заявлял о необходимости отмены визовой лотереи (Green Card), в результате которой в Соединённые Штаты, по его мнению, попадают «наихудшие» представители других государств.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru