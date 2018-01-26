СМИ: Трамп готов признать гражданами США почти 2 млн мигрантов

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Американский президент Дональд Трамп готов подписать стратегию, согласно которой 1,8 млн незарегистрированных мигрантов, прибывших в США детьми, смогут получить американское гражданство. Об этом сообщает телеканал NBC News, получивший доступ к содержанию обсуждения данной инициативы представителями Белого дома и помощниками законодателей- республиканцев.

Как предполагается, взамен этого конгресс выделит $25 млрд в «целевой фонд» для строительства стены на границе с Мексикой.

Также отмечается, что представленный план предусматривает сворачивание программы выдачи виз по лотерее и прекращение так называемой «цепной» или семейной миграции.

Ранее Трамп заявлял о необходимости отмены визовой лотереи (Green Card), в результате которой в Соединённые Штаты, по его мнению, попадают «наихудшие» представители других государств. 

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