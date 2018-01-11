Иммиграционная служба США провела крупную операцию по задержанию нелегалов по всей стране

Иммиграционная служба США провела крупномасштабную операцию, в рамках которой по всей стране прошли задержания нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает The Washington Post.

Отмечается, что сотрудники ведомства провели обыски в почти 100 магазинах популярной торговой сети 7-Eleven. В результате был задержан 21 нелегал.

По данным издания, операция также стала сигналом для всех компаний, которые используют наёмный труд нелегальных мигрантов.

«Нынешняя мера представляет собой чёткий сигнал американским фирмам, которые используют нелегалов в качестве рабочей силы: мы будем выполнять требования закона, и если вы его нарушаете, то будете отвечать за это», — заявил исполняющий обязанности главы Иммиграционной службы Томас Хоман.

По информации ведомства, операция проводилась в столице страны Вашингтоне, а также в 17 штатах.

Ранее федеральный судья предписал президенту США Дональду Трампу временно возобновить программу «Отложенные действия для прибывающих детей» (DACA), которая предусматривает защиту от депортации иммигрантов, прибывших в Соединённые Штаты в юном возрасте.



