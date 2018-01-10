В США суд временно заблокировал решение Трампа по поводу молодых мигрантов
Федеральный судья предписал президенту США Дональду Трампу временно возобновить программу «Отложенные действия для прибывающих детей» (DACA), которая предусматривает защиту от депортации иммигрантов, прибывших в Соединённые Штаты в юном возрасте.
Об этом сообщает Associated Press.
«Американский судья временно заблокировал решение президента Трампа о прекращении программы по защите молодых иммигрантов от депортации», — пишет агентство.
BREAKING: US judge temporarily blocks President Trump's decision to end program protecting young immigrants from deportation.— The Associated Press (@AP) 10 января 2018 г.
Ранее Трамп заявил, что стена на юге страны необходима для обеспечения безопасности государства, а её строительство должно быть частью любого соглашения по поводу DACA.
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