В США суд временно заблокировал решение Трампа по поводу молодых мигрантов

Короткая ссылка
Федеральный судья предписал президенту США Дональду Трампу временно возобновить программу «Отложенные действия для прибывающих детей» (DACA), которая предусматривает защиту от депортации иммигрантов, прибывших в Соединённые Штаты в юном возрасте.

Об этом сообщает Associated Press.

«Американский судья временно заблокировал решение президента Трампа о прекращении программы по защите молодых иммигрантов от депортации», — пишет агентство.

Ранее Трамп заявил, что стена на юге страны необходима для обеспечения безопасности государства, а её строительство должно быть частью любого соглашения по поводу DACA.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119