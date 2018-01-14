Трамп рассказал, каких мигрантов хочет видеть в США

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Президент США Дональд Трамп в своём Twitter рассказал, каких мигрантов он хочет видеть в США.

«Я, как президент, хочу, чтобы в страну приезжали люди, которые собираются помочь стране стать снова сильной и великой, люди, которые приезжают по заслугам. Хватит лотерей!» — написал Трамп.

Ранее Трамп заявлял о необходимости отмены визовой лотереи (Green Card), в результате которой в Соединённые Штаты, по его мнению, попадают «наихудшие» представители других государств. Также сообщалось, что Трамп во время заседания по вопросам иммиграции назвал мигрантов, которые прибывают в Соединённые Штаты из ряда стран, выходцами из «грязных дыр».

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