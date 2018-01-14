Трамп рассказал, каких мигрантов хочет видеть в США

Президент США Дональд Трамп в своём Twitter рассказал, каких мигрантов он хочет видеть в США.

«Я, как президент, хочу, чтобы в страну приезжали люди, которые собираются помочь стране стать снова сильной и великой, люди, которые приезжают по заслугам. Хватит лотерей!» — написал Трамп.

I, as President, want people coming into our Country who are going to help us become strong and great again, people coming in through a system based on MERIT. No more Lotteries! #AMERICA FIRST — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 января 2018 г.

Ранее Трамп заявлял о необходимости отмены визовой лотереи (Green Card), в результате которой в Соединённые Штаты, по его мнению, попадают «наихудшие» представители других государств. Также сообщалось, что Трамп во время заседания по вопросам иммиграции назвал мигрантов, которые прибывают в Соединённые Штаты из ряда стран, выходцами из «грязных дыр».