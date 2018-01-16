Трамп заявил, что США нужны мигранты «отовсюду»
«Я хочу, чтобы они приезжали отовсюду», — заявил он журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о том, хочет ли он, чтобы в США приезжали иммигранты преимущественно из Норвегии.
Asked if he wants more immigrants to come from Norway, President Trump says he wants them "to come in from everywhere."— NBC News (@NBCNews) 16 января 2018 г.
He then directs the press to leave: "Out." pic.twitter.com/NXqp6rZ4c4
Ранее в СМИ появилась информация, что Трамп назвал мигрантов, которые прибывают в США из стран Африки, а также из Гаити и Сальвадора, выходцами из «дыр».
При этом, по некоторым данным, президент США предложил чаще принимать выходцев из таких стран, как Норвегия.
Подробнее — в материале RT.