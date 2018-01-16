Трамп заявил, что США нужны мигранты «отовсюду»

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы в Соединённые Штаты мигранты «приезжали отовсюду».

«Я хочу, чтобы они приезжали отовсюду», — заявил он журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о том, хочет ли он, чтобы в США приезжали иммигранты преимущественно из Норвегии.

Ранее в СМИ появилась информация, что Трамп назвал мигрантов, которые прибывают в США из стран Африки, а также из Гаити и Сальвадора, выходцами из «дыр».

При этом, по некоторым данным, президент США предложил чаще принимать выходцев из таких стран, как Норвегия. 

Подробнее — в материале RT.

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