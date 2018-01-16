Трамп заявил, что США нужны мигранты «отовсюду»

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы в Соединённые Штаты мигранты «приезжали отовсюду».

«Я хочу, чтобы они приезжали отовсюду», — заявил он журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о том, хочет ли он, чтобы в США приезжали иммигранты преимущественно из Норвегии.

Asked if he wants more immigrants to come from Norway, President Trump says he wants them "to come in from everywhere."



He then directs the press to leave: "Out." pic.twitter.com/NXqp6rZ4c4 — NBC News (@NBCNews) 16 января 2018 г.

Ранее в СМИ появилась информация, что Трамп назвал мигрантов, которые прибывают в США из стран Африки, а также из Гаити и Сальвадора, выходцами из «дыр».

При этом, по некоторым данным, президент США предложил чаще принимать выходцев из таких стран, как Норвегия.

Подробнее — в материале RT.