Американский сенатор обвинил Трампа в желании добиваться приезда в США белых людей

Сенатор от Демократической партии Мейзи Хироно заявила, что президент США Дональд Трамп желает, чтобы в страну приезжали преимущественно белые люди.

Об этом она сообщила CNN.

«Он дал ясно понять... он хочет, чтобы в основном белые люди приезжали в нашу страну», — сказала она.

Sen. Mazie Hirono says Trump "made clear ... he wants, basically, white people to come to our country." https://t.co/HuVHNyjcUS — New Day (@NewDay) 16 января 2018 г.

Таким образом она прокомментировала информацию о том, что Трамп во время заседания по вопросам иммиграции назвал мигрантов, которые прибывают в США из стран Африки, а также из Гаити и Сальвадора, выходцами из «дыр».