Американский сенатор обвинил Трампа в желании добиваться приезда в США белых людей

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Сенатор от Демократической партии Мейзи Хироно заявила, что президент США Дональд Трамп желает, чтобы в страну приезжали преимущественно белые люди.

Об этом она сообщила CNN.

«Он дал ясно понять... он хочет, чтобы в основном белые люди приезжали в нашу страну», — сказала она.

Таким образом она прокомментировала информацию о том, что Трамп во время заседания по вопросам иммиграции назвал мигрантов, которые прибывают в США из стран Африки, а также из Гаити и Сальвадора, выходцами из «дыр».

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США
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