В Польше отреагировали на заявления об отсутствии гарантий безопасности для историков с Украины

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В Институте национальной памяти Польши прокомментировали заявления аналогичного ведомства Украины об отсутствии возможности продолжения работы польско-украинского форума историков в прежнем формате.

Как сообщает «Польское радио», в Институте национальной памяти Украины ранее заявили, что Варшава не может гарантировать находящимся в Польше украинским историкам сохранения свободы слова и даже личную безопасность.

«Опасения относительно безопасности украинских участников научных дебатов на территории Польши абсолютно необоснованные и даже провокационные», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве выразили надежду на возобновление диалога с украинской стороной.

Ранее бывший министр обороны Украины генерал армии Александр Кузьмук заявил, что работающие в Польше украинцы могут «схватиться за колы», если начнут сводить исторические счёты.

В конце декабря 2017 года украинский лидер Пётр Порошенко сообщил о создании польско-украинской комиссии для решения исторических конфликтов.

Украинский политолог Олег Соскин прокомментировал в беседе с НСН подписание президентом Польши Анджеем Дудой закона о «бандеровской идеологии».

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