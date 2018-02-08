В МИД России разочарованы заявлениями США о подготовке нового пакета санкций против КНДР

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Замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва разочарована последними заявлениями США о подготовке нового пакета жёстких и агрессивных санкций против Северной Кореи.

«Заявления эти представляются нам глубоко разочаровывающими и создающими вновь атмосферу напряжённости в отношении того, что может произойти в ближайшей перспективе», — цитирует дипломата РИА Новости.

По словам Рябкова, американская сторона демонстрирует незаинтересованность в том, чтобы «процессы налаживания обмена мнениями между Севером и Югом на Корейском полуострове получили продолжение».

Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон готовит новый пакет санкций в отношении Северной Кореи, которые станут более жёсткими и агрессивными. 

В конце января американский Минфин расширил санкции против КНДР.

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» оценил тактику США в ситуации с КНДР.

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