В МИД России разочарованы заявлениями США о подготовке нового пакета санкций против КНДР
«Заявления эти представляются нам глубоко разочаровывающими и создающими вновь атмосферу напряжённости в отношении того, что может произойти в ближайшей перспективе», — цитирует дипломата РИА Новости.
По словам Рябкова, американская сторона демонстрирует незаинтересованность в том, чтобы «процессы налаживания обмена мнениями между Севером и Югом на Корейском полуострове получили продолжение».
Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон готовит новый пакет санкций в отношении Северной Кореи, которые станут более жёсткими и агрессивными.
В конце января американский Минфин расширил санкции против КНДР.
Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» оценил тактику США в ситуации с КНДР.