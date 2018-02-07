Пенс заявил о подготовке нового пакета жёстких и агрессивных санкций против КНДР
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«США в скором времени обнародуют самую жёсткую и агрессивную серию экономических санкций в отношении КНДР. Мы продолжим изолировать её до тех пор, пока она не откажется от своих программ разработки ядерного оружия и баллистических ракет раз и навсегда», — цитирует политика Associated Press.
В конце января американский Минфин расширил санкции против КНДР.
Политолог Ирина Ланцова в ходе беседы с НСН отметила необходимость решения северокорейской проблемы путём диалога.