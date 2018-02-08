В Европе оценили вероятность начала войны с Россией

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Вероятность войны между Европой и Россией растёт, отмечается в докладе Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 16—18 февраля.

В докладе «До края и обратно?», выдержки из которого опубликованы в издании Daily Express, утверждается, что риск непреднамеренного вооружённого столкновения между Россией и Западом увеличивается, в частности, из-за несоблюдения соглашений о контроле за вооружениями, развёртывания дополнительных сил и роста напряжённости вокруг военных учений.

Также в документе говорится о ситуации на Украине, которая усложняет отношения Москвы и Запада.

Авторы доклада полагают, что решение Вашингтона поставлять вооружение на Украину может «зацементировать» текущее положение дел.

Ранее заместитель председателя Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Пол Сельва описал возможную войну с Россией и Китаем.



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