СМИ: В молитвенном завтраке в США поучаствуют более 50 россиян

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В молитвенном завтраке в США ожидается участие примерно 55 человек из России. Об этом телеканалу CNN заявил пресс-секретарь организации Fellowship Foundation Ларри Росс. 

Он подтвердил, что в этому году в завтраке примут участие более 3,8 тыс. человек, представляющих более 130 стран по всему миру. 

«Примерно 55 (человек) из России, в том числе группа из 35 молодых специалистов — врачей, юристов и бизнес-лидеров в возрасте от 20 до 30 лет, приглашенных вне зависимости от их положения и веры», — заявил Росс. 

Ранее сообщалось, что на молитвенный завтрак в США пригласили объявившую о намерении баллотироваться на пост президента России телеведущую Ксению Собчак. 

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