СМИ: В молитвенном завтраке в США поучаствуют более 50 россиян

В молитвенном завтраке в США ожидается участие примерно 55 человек из России. Об этом телеканалу CNN заявил пресс-секретарь организации Fellowship Foundation Ларри Росс.

Он подтвердил, что в этому году в завтраке примут участие более 3,8 тыс. человек, представляющих более 130 стран по всему миру.

«Примерно 55 (человек) из России, в том числе группа из 35 молодых специалистов — врачей, юристов и бизнес-лидеров в возрасте от 20 до 30 лет, приглашенных вне зависимости от их положения и веры», — заявил Росс.

Ранее сообщалось, что на молитвенный завтрак в США пригласили объявившую о намерении баллотироваться на пост президента России телеведущую Ксению Собчак.