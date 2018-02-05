В Раде раскритиковали украинских депутатов за поездки на молитвенный завтрак в США
«Говорят, несколько десятков нардепов собираются на молитвенный завтрак в США. .. Возможно, более правильно — работать на Украине в сессионную неделю», — написала она.
Ирина Геращенко также заявила, что не может представить, чтобы американские сенаторы и конгрессмены «в одну-единственную сессионную неделю в месяц драпанули куда-то массово позавтракать».
Ранее сообщалось, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко вместе с однопартийцами отправилась в США для участия в молитвенном завтраке.