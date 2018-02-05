В Раде раскритиковали украинских депутатов за поездки на молитвенный завтрак в США

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что для депутатов было бы более правильно работать в сессионную неделю, а не лететь на молитвенный завтрак в США. Об этом она написала в своём Facebook.

«Говорят, несколько десятков нардепов собираются на молитвенный завтрак в США. .. Возможно, более правильно — работать на Украине в сессионную неделю», — написала она.

Ирина Геращенко также заявила, что не может представить, чтобы американские сенаторы и конгрессмены «в одну-единственную сессионную неделю в месяц драпанули куда-то массово позавтракать».

Ранее сообщалось, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко вместе с однопартийцами отправилась в США для участия в молитвенном завтраке.