В Раде раскритиковали украинских депутатов за поездки на молитвенный завтрак в США

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Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что для депутатов было бы более правильно работать в сессионную неделю, а не лететь на молитвенный завтрак в США. Об этом она написала в своём Facebook.

«Говорят, несколько десятков нардепов собираются на молитвенный завтрак в США. .. Возможно, более правильно — работать на Украине в сессионную неделю», — написала она. 

Ирина Геращенко также заявила, что не может представить, чтобы американские сенаторы и конгрессмены «в одну-единственную сессионную неделю в месяц драпанули куда-то массово позавтракать».

Ранее сообщалось, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко вместе с однопартийцами отправилась в США для участия в молитвенном завтраке. 

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Украина
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