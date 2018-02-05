Тимошенко прибыла в США для участия в молитвенном завтраке
«Делегация «Батькивщины» во главе с лидером партии Юлией Тимошенко находится в Соединённых Штатах Америки с целью участия в мероприятиях по программе Национального молитвенного завтрака, а также проведения ряда рабочих мероприятий», — сообщили в партии.
Отмечается, что руководство Верховной рады Украины проинформировано о командировке делегации «Батькивщины» по соответствующей процедуре.
Ранее сообщалось, что на молитвенный завтрак в США пригласили объявившую о намерении баллотироваться на пост президента России телеведущую Ксению Собчак.