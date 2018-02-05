Тимошенко прибыла в США для участия в молитвенном завтраке

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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко вместе с однопартийцами отправилась в США для участия в молитвенном завтраке, на котором ожидается присутствие президента США Дональда Трампа. Об этом сообщается на сайте партии.

«Делегация «Батькивщины» во главе с лидером партии Юлией Тимошенко находится в Соединённых Штатах Америки с целью участия в мероприятиях по программе Национального молитвенного завтрака, а также проведения ряда рабочих мероприятий», — сообщили в партии. 

Отмечается, что руководство Верховной рады Украины проинформировано о командировке делегации «Батькивщины» по соответствующей процедуре.

Ранее сообщалось, что на молитвенный завтрак в США пригласили объявившую о намерении баллотироваться на пост президента России телеведущую Ксению Собчак. 

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