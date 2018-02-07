Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1 на Тайване
Отмечается, что подземные толчки произошли в 23:21 по местному времени (18:21 мск).
Землетрясение зафиксировано в морской акватории вблизи уезда Хуалянь, очаг подземных толчков залегал на глубине 12 км.
6 февраля в 22 км от города Хуалянь произошло землетрясение магнитудой 6,4, в результате которого погибли два человека и более 200 пострадали.
Федеральное агентство по туризму в связи с произошедшим рекомендовало находящимся в регионе россиянам следовать указаниям местных властей и соблюдать требования безопасности.