Байден назвал Трампа шуткой

Бывший вице-президент США Джо Байден назвал американского лидера Дональда Трамп шуткой.

Об этом сообщает ABC.

Таким образом он отреагировал на комментарий Белого дома о том, что Трамп шутил, когда заявил, что отсутствие аплодисментов со стороны демократов в конце ежегодного обращения лидера к конгрессу походило на предательство.

«Он сам шутка», — сказал Байден.

Бывший вице-президент США также добавил, что нападки американского лидера на ФБР являются катастрофой.

Ранее Трамп заявил, что отсутствие аплодисментов со стороны демократов в конце ежегодного обращения лидера к конгрессу выглядело «совсем не по-американски» и даже походило на предательство.