Байден назвал Трампа шуткой
Об этом сообщает ABC.
Таким образом он отреагировал на комментарий Белого дома о том, что Трамп шутил, когда заявил, что отсутствие аплодисментов со стороны демократов в конце ежегодного обращения лидера к конгрессу походило на предательство.
«Он сам шутка», — сказал Байден.
Бывший вице-президент США также добавил, что нападки американского лидера на ФБР являются катастрофой.
Ранее Трамп заявил, что отсутствие аплодисментов со стороны демократов в конце ежегодного обращения лидера к конгрессу выглядело «совсем не по-американски» и даже походило на предательство.