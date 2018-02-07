Байден назвал Трампа шуткой

Короткая ссылка
Бывший вице-президент США Джо Байден назвал американского лидера Дональда Трамп шуткой.

Об этом сообщает ABC.

Таким образом он отреагировал на комментарий Белого дома о том, что Трамп шутил, когда заявил, что отсутствие аплодисментов со стороны демократов в конце ежегодного обращения лидера к конгрессу походило на предательство.

«Он сам шутка», — сказал Байден.

Бывший вице-президент США также добавил, что нападки американского лидера на ФБР являются катастрофой.

Ранее Трамп заявил, что отсутствие аплодисментов со стороны демократов в конце ежегодного обращения лидера к конгрессу выглядело «совсем не по-американски» и даже походило на предательство.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru