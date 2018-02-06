Трамп назвал предательством отказ демократов аплодировать ему после обращения к конгрессу

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Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что отсутствие аплодисментов со стороны демократов в конце ежегодного обращения лидера к конгрессу выглядело «совсем не по-американски» и даже походило на «предательство».

«Я даже не хотел смотреть на эту сторону во время выступления, потому что от неё, честно говоря, исходила плохая энергетика... Даже в ответ на хорошие, очень хорошие новости они были будто глухими — это не по-американски. Кто-то сказал, что это предательство — почему бы и нет? Можем ли мы назвать это предательством? А почему нет? Они явно не очень-то любят нашу страну. Это очень грустно», — заявил Трамп, его выступление транслировал NBC.

Ранее конгрессмен-демократ Луис Гутьеррес заявил, что текст речи американского лидера Дональда Трампа о положении дел в стране «отлично переведён с русского».

Трамп обратился к конгрессу с речью «О положении страны». Глава государства, в частности, заявил, что США делают для мира больше, чем любая другая страна.

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