Трамп назвал предательством отказ демократов аплодировать ему после обращения к конгрессу

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что отсутствие аплодисментов со стороны демократов в конце ежегодного обращения лидера к конгрессу выглядело «совсем не по-американски» и даже походило на «предательство».

President Trump told a Cincinnati crowd that Democrats’ “dead silence” at his State of the Union address was “un-American” and even “treasonous.”



Read more: https://t.co/9g8DDHGXATpic.twitter.com/51bnzGXMZF — NBC News (@NBCNews) 6 февраля 2018 г.

«Я даже не хотел смотреть на эту сторону во время выступления, потому что от неё, честно говоря, исходила плохая энергетика... Даже в ответ на хорошие, очень хорошие новости они были будто глухими — это не по-американски. Кто-то сказал, что это предательство — почему бы и нет? Можем ли мы назвать это предательством? А почему нет? Они явно не очень-то любят нашу страну. Это очень грустно», — заявил Трамп, его выступление транслировал NBC.

Ранее конгрессмен-демократ Луис Гутьеррес заявил, что текст речи американского лидера Дональда Трампа о положении дел в стране «отлично переведён с русского».

Трамп обратился к конгрессу с речью «О положении страны». Глава государства, в частности, заявил, что США делают для мира больше, чем любая другая страна.