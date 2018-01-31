Конгрессмен заявил, что речь Трампа отлично «переведена с русского»

Конгрессмен-демократ Луис Гутьеррес заявил, что текст речи американского лидера Дональда Трампа о положении дел в стране «отлично переведён с русского».

«Хотя я не согласен практически со всем, что он сказал, речь Трампа была ясно и хорошо изложена. Тот, кто перевёл ему речь с русского, проделал отличную работу», — говорится в заявлении конгрессмена, опубликованном в Twitter журналистом The Guardian.

По словам Гутьерреса, в речи Трампа нет ничего, что сблизило бы противников и сторонников иммиграции.

Ранее Трамп обратился к конгрессу с речью «О положении страны». Глава государства, в частности, заявил, что США делают для мира больше, чем любая другая страна.