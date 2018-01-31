Трамп назвал «безрассудное стремление» КНДР к обладанию ядерным оружием угрозой для США

Президент США Дональд Трамп, обращаясь к конгрессу со своей ежегодной речью «О положении страны», заявил, что «безрассудное стремление» КНДР к обладанию ядерным оружием вскоре станет серьёзной угрозой стране.

«Но ни один режим в мире не подавляет собственный народ больше и жёстче, чем безжалостный режим в Северной Корее. Безрассудное стремление КНДР к обладанию ядерными ракетами может очень скоро угрожать нашей родине. Мы проводим кампанию по оказанию максимального давления, чтобы этого не произошло», — сказал Трамп.

По словам американского лидера, опыт предыдущих администраций показал, что уступки лишь поощряют агрессию.

«Прошлый опыт научил нас тому, что благодушие и уступки лишь вызывают агрессию и провокацию. Я не буду повторять ошибки предыдущих администраций, которые привели нас в это опасное положение», — добавил президент.

Политолог Ирина Ланцова в беседе с НСН отметила необходимость решения проблемы Северной Кореи с помощью диалога.