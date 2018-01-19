США сообщили Южной Корее о готовности применить военную силу в случае агрессии КНДР

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Американские власти заявили представителям Южной Кореи, что Вашингтон готов применить военную силу в случае агрессии со стороны КНДР.

Об этом говорится в заявлении Госдепа, которое было опубликовано по итогам очередного раунда переговоров Совета стратегии расширенного сдерживания (EDSCG).

«США также подчеркнули свою твёрдую и непоколебимую готовность применить весь спектр военных возможностей для сдерживания потенциальных актов агрессии со стороны КНДР», — указывается в документе.

Отмечается, что в двусторонних переговорах приняли участие представители внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил об отсутствии доверия к Северной Корее со стороны партнёров по переговорам.

Политолог Ирина Ланцова в беседе с НСН отметила, что ситуацию вокруг КНДР следует урегулировать путём диалога.

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