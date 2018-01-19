США сообщили Южной Корее о готовности применить военную силу в случае агрессии КНДР
Об этом говорится в заявлении Госдепа, которое было опубликовано по итогам очередного раунда переговоров Совета стратегии расширенного сдерживания (EDSCG).
«США также подчеркнули свою твёрдую и непоколебимую готовность применить весь спектр военных возможностей для сдерживания потенциальных актов агрессии со стороны КНДР», — указывается в документе.
U.S. and Republic of #Korea held the 2nd meeting of the Extended Deterrence Strategy and Consultation Group in Washington, D.C, on January 17. This meeting provides a forum for discussions on issues regarding extended deterrence against #NorthKorea. https://t.co/8DACYB4gAPpic.twitter.com/wBW3NUoR79— Department of State (@StateDept) 18 января 2018 г.
Отмечается, что в двусторонних переговорах приняли участие представители внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран.
Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил об отсутствии доверия к Северной Корее со стороны партнёров по переговорам.
Политолог Ирина Ланцова в беседе с НСН отметила, что ситуацию вокруг КНДР следует урегулировать путём диалога.