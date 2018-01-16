Джонсон назвал ядерную угрозу КНДР крупнейшей с момента начала атомного века

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что появление у Северной Кореи возможностей применить ядерное оружие является крупнейшей угрозой, которую мир не знал с момента наступления атомного века.

«Его (Лидера КНДР Ким Чен Ына. — RT) зарождающаяся способность запустить ядерную межконтинентальную баллистическую ракету — это угроза, какой мир не знал с самого начала атомного века», — приводит слова министра The Guardian.

При этом Джонсон поддержал подход госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который направлен на «налаживание международного консенсуса по ситуации на Корейском полуострове».

Ранее Джонсон заявил, что международному сообществу следует продолжать оказывать давление на КНДР дипломатическими методами с целью заставить Пхеньян отказаться от ракетно-ядерной программы.