Джонсон отметил необходимость сохранения дипломатического давления на КНДР

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что международному сообществу следует продолжать оказывать давление на КНДР дипломатическими методами с целью заставить Пхеньян отказаться от ракетно-ядерной программы.

«Программа Северной Кореи по созданию ядерного оружия представляет собой угрозу для региональной и глобальной стабильности. Международное сообщество должно быть едино в своём подходе», — приводит его слова Evening Standard.

Джонсон добавил, что международному сообществу следует сохранять дипломатическое давление на режим лидера КНДР Ким Чен Ына.

«Я приветствую возможность обсудить с партнёрами-единомышленниками вопрос о том, как усилить давление на КНДР, чтобы она изменила свой курс», — заявил он перед отлётом в Ванкувер, где пройдёт министерская встреча по КНДР.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД Великобритании Борис Джонсон провели переговоры, в ходе которых договорились, что американская и британская стороны будут продолжать оказывать давление на КНДР.

Политолог Ирина Ланцова в беседе с НСН отметила, что ситуацию вокруг КНДР нужно решать путём диалога.