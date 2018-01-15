Джонсон отметил необходимость сохранения дипломатического давления на КНДР
«Программа Северной Кореи по созданию ядерного оружия представляет собой угрозу для региональной и глобальной стабильности. Международное сообщество должно быть едино в своём подходе», — приводит его слова Evening Standard.
Джонсон добавил, что международному сообществу следует сохранять дипломатическое давление на режим лидера КНДР Ким Чен Ына.
«Я приветствую возможность обсудить с партнёрами-единомышленниками вопрос о том, как усилить давление на КНДР, чтобы она изменила свой курс», — заявил он перед отлётом в Ванкувер, где пройдёт министерская встреча по КНДР.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД Великобритании Борис Джонсон провели переговоры, в ходе которых договорились, что американская и британская стороны будут продолжать оказывать давление на КНДР.
Политолог Ирина Ланцова в беседе с НСН отметила, что ситуацию вокруг КНДР нужно решать путём диалога.