ЕС может ограничить доступ Британии на рынки в случае нарушения условий брексита

ЕС может ограничить доступ Великобритании на рынки интеграционного объединения в том случае, если страна нарушит условия брексита в переходный период. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на документ, разработанный Еврокомиссией.

Отмечается, что подобный инструмент поспособствует тому, что у ЕС появится возможность быстрее реагировать на потенциальные спорные ситуации и устранит необходимость в ожидании решения Европейского суда.

Также сообщается, что после того, как Великобритания выйдет из состава Евросоюза, наступит переходная фаза, в ходе которой, предположительно, Лондон может продолжать пользоваться преимуществами доступа к европейским рынкам.

Ранее представитель ЕС на переговорах по брекситу Мишель Барнье заявил, что после выхода Британии из Евросоюза страна столкнётся с торговыми барьерами.

Переговоры по брекситу должны продлиться до ноября 2018 года.

Сам выход Великобритании из ЕС планируется реализовать в марте 2019 года, а переходный период продлится до конца 2020 года.