ЕС может ограничить доступ Британии на рынки в случае нарушения условий брексита
Отмечается, что подобный инструмент поспособствует тому, что у ЕС появится возможность быстрее реагировать на потенциальные спорные ситуации и устранит необходимость в ожидании решения Европейского суда.
Также сообщается, что после того, как Великобритания выйдет из состава Евросоюза, наступит переходная фаза, в ходе которой, предположительно, Лондон может продолжать пользоваться преимуществами доступа к европейским рынкам.
Ранее представитель ЕС на переговорах по брекситу Мишель Барнье заявил, что после выхода Британии из Евросоюза страна столкнётся с торговыми барьерами.
Переговоры по брекситу должны продлиться до ноября 2018 года.
Сам выход Великобритании из ЕС планируется реализовать в марте 2019 года, а переходный период продлится до конца 2020 года.