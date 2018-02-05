ЕС напомнил Британии о неизбежности «торговых барьеров» после брексита

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Представитель ЕС на переговорах по брекситу Мишель Барнье заявил, что после выхода Великобритании из Евросоюза страна столкнётся с торговыми барьерами.

«Без участия в таможенном союзе и находясь вне единого рынка, барьеры в торговле товарами и услугами неизбежны. Пришло время сделать выбор», — приводит BBC его слова на встрече с министром по делам брексита Дэвидом Дэвисом.

Ранее сообщалось, что Великобритания выйдет из таможенного союза ЕС после брексита. 

Американский лидер Дональд Трамп отметил, что США станут «великим торговым партнёром» британской стороны после брексита. 

11 декабря 2017 года стало известно, что Украина и Британия договорились наладить торговлю после брексита.

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