СМИ: Сестра Ким Чен Ына отправится в Южную Корею

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Ким Ё Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, отправится в Южную Корею в ближайшее время. Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на официальных лиц.
СМИ: Сестра Ким Чен Ына отправится в Южную Корею
  • Ким Ё Чжон
  • © REUTERS/Damir Sagolj

Отмечается, что Ким Ё Чжон войдёт в состав делегации высокопоставленных чиновников, которые прибудут в Сеул.

По данным агентства, делегация, которую возглавит председатель президиума Верховного народного собрания КНДР и формальный руководитель Северной Кореи Ким Ён Нам, состоит из 22 человек.

Ранее сообщалось, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретится с Ким Ён Намом на церемонии открытия Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

Уровень данного события оценивается южнокорейской стороной как «беспрецедентно высокий».

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