СМИ: Сестра Ким Чен Ына отправится в Южную Корею

Ким Ё Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, отправится в Южную Корею в ближайшее время. Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на официальных лиц.

Ким Ё Чжон

© REUTERS/Damir Sagolj