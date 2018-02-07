СМИ: Сестра Ким Чен Ына отправится в Южную Корею
- Ким Ё Чжон
- © REUTERS/Damir Sagolj
Отмечается, что Ким Ё Чжон войдёт в состав делегации высокопоставленных чиновников, которые прибудут в Сеул.
По данным агентства, делегация, которую возглавит председатель президиума Верховного народного собрания КНДР и формальный руководитель Северной Кореи Ким Ён Нам, состоит из 22 человек.
Ранее сообщалось, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретится с Ким Ён Намом на церемонии открытия Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.
Уровень данного события оценивается южнокорейской стороной как «беспрецедентно высокий».