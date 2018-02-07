Ведомый пилота Филипова рассказал, что поддерживал командира во время боя на земле

Ведомый командира звена штурмовиков СУ-25СМ майора Романа Филипова, который был сбит террористами 3 февраля в сирийской провинции Идлиб, рассказал, что поддерживал командира огнём с воздуха, пока не осталось аварийное количество топлива. Об этом пишет газета «Красная звезда».

«Голос у него не дрогнул, когда я предупредил: «По тебе работают! Выводи! Тангаж, тангаж! Маневрируй!» — приводит издание слова лётчика, который был ведомым Филипова.

Он отметил, что «когда ПЗРК сработал по машине командира, все условности были отброшены».

«Я всегда прикрывал командира в воздухе, надо было это сделать и на земле, когда он уже принял бой. Остался в этом районе и выполнил несколько атак, отработал по машинам, которые приближались к оливковой роще, где был Роман. Уничтожил два автомобиля», — рассказал лётчик.

По его словам, место приземления командира он видел, но самого боя не было видно из-за сумерек.

«Уходить пришлось с аварийным остатком топлива, хватавшим только дотянуть до аэродрома», — сказал он.

Российский штурмовик Су-25 был сбит 3 февраля. Пилот успел катапультироваться, однако погиб во время сражения с террористами.

Ранее сообщалось, что Филипову присвоено звание Героя России.