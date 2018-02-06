В Минфине США заявили, что новые санкции не повлияют на госдолг России

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США не намерены применять санкции в отношении суверенного долга России и его производных ценных бумаг. Об этом заявил глава американского Минфина Стивен Мнучин.

«Мы нацелены на конкретные санкции в отношении «плохих» физических лиц и компаний, а не на санкции в отношении долга», — сказал министр, выступая на слушаниях в одном из комитетов палаты представителей конгресса США.

Ранее Минфин США опубликовал доклад, в котором говорится, что распространение санкций на госдолг России может оказать негативное влияние на мировые финансовые рынки и бизнес.

Как писала «Газета.Ru», председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что возможное расширение санкций на российский госдолг не будет иметь большого влияния на экономику страны.

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