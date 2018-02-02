В Госдуме ответили на доклад Минфина США о последствиях санкций против госдолга России

Глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков прокомментировал доклад Минфина США о негативных последствиях возможных санкций против российского госдолга.

«Мне кажется, это достаточно объективная оценка последствий санкций против российского госдолга. Сами американские инвесторы — одни из крупнейших вкладчиков в российские ОФЗ. Кроме них, также активно покупали российский госдолг инвесторы из Азии, Китая, Индии, арабских стран. Вряд ли они были бы рады такому «подарку», — цитирует депутата «Газета.Ru».

По его словам, в результате инвесторы стали бы с недоверием относиться к политике США, а это «уже совсем не на руку» Вашингтону.

Кроме того, Аксаков отметил, что Россия не особенно нуждается во вливаниях иностранных инвесторов.

Ранее Минфин США опубликовал доклад, в котором говорится, что распространение санкций на суверенный долг России может оказать негативное влияние на мировые финансовые рынки и бизнес.