Минфин США предупредил о негативных последствиях санкций против госдолга России

Распространение санкций на суверенный долг России может оказать негативное влияние на мировые финансовые рынки и бизнес, передаёт Bloomberg со ссылкой на доклад Министерства финансов США.

В частности, в документе говорится, что новые санкции могут дестабилизировать финансовые рынки за пределами России и иметь «негативные побочные эффекты для глобальных рынков и бизнеса».

Также в докладе отмечается, что такой шаг может стать «препятствием для конкурентоспособности крупных компаний США по управлению активами».

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что возможное расширение американских санкций на госдолг не будет иметь большого влияния на российскую экономику.