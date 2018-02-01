В ЦБ оценили возможное расширение санкций США на российский госдолг

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Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что возможное расширение американских санкций на госдолг России не будет иметь большого влияния на российскую экономику.

«Мы этот риск видели и раньше, видим и сейчас. Мы его оценивали, оценивали влияние двух возможных сценариев. Сценарии, когда будет запрет на покупку новых, и запрет на владение (уже выпущенными. — RT)», — приводит «Газета.Ru» её слова.

Глава Банка России допустила, что оба этих решения «могут спровоцировать некоторую волатильность на рынке государственного долга».

«Но на наш взгляд, даже если она и будет, первоначальная краткосрочная волатильность, рынки потом придут в равновесие. Мы здесь не видим каких-то больших эффектов ни на экономику, ни на финансовую стабильность, ни на финансовый сектор», — добавила Набиуллина.

Ранее возможное введение санкций США на приобретение международными инвесторами российского госдолга прокомментировали в Кремле. 

До 2 февраля с американской стороны могут быть введены ограничения на покупку российских долговых бумаг.

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