В ЦБ оценили возможное расширение санкций США на российский госдолг

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что возможное расширение американских санкций на госдолг России не будет иметь большого влияния на российскую экономику.

«Мы этот риск видели и раньше, видим и сейчас. Мы его оценивали, оценивали влияние двух возможных сценариев. Сценарии, когда будет запрет на покупку новых, и запрет на владение (уже выпущенными. — RT)», — приводит «Газета.Ru» её слова.

Глава Банка России допустила, что оба этих решения «могут спровоцировать некоторую волатильность на рынке государственного долга».

«Но на наш взгляд, даже если она и будет, первоначальная краткосрочная волатильность, рынки потом придут в равновесие. Мы здесь не видим каких-то больших эффектов ни на экономику, ни на финансовую стабильность, ни на финансовый сектор», — добавила Набиуллина.

Ранее возможное введение санкций США на приобретение международными инвесторами российского госдолга прокомментировали в Кремле.

До 2 февраля с американской стороны могут быть введены ограничения на покупку российских долговых бумаг.