В Кремле прокомментировали возможное расширение санкций США на российский госдолг
«К сожалению, нашему глубокому сожалению, нам приходится иметь дело с весьма непредсказуемым партнёром. Поэтому США могут (ввести санкции) и завтра, и сегодня, и послезавтра, и, к сожалению, принимаемые решения носят крайне непредсказуемый характер», — сказал Песков журналистам.
Он подчеркнул, что «когда имеешь дело с чем-то непредсказуемым, приходится быть постоянно начеку».
До пятницы, 2 февраля, со стороны США могут быть введены ограничения на покупку российских долговых бумаг.