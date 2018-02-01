В Кремле прокомментировали возможное расширение санкций США на российский госдолг

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил готовность Москвы к негативным сценариям по возможному введению санкций США на приобретение международными инвесторами российского госдолга.

«К сожалению, нашему глубокому сожалению, нам приходится иметь дело с весьма непредсказуемым партнёром. Поэтому США могут (ввести санкции) и завтра, и сегодня, и послезавтра, и, к сожалению, принимаемые решения носят крайне непредсказуемый характер», — сказал Песков журналистам.

Он подчеркнул, что «когда имеешь дело с чем-то непредсказуемым, приходится быть постоянно начеку».

До пятницы, 2 февраля, со стороны США могут быть введены ограничения на покупку российских долговых бумаг.

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