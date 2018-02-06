Эйфелева башня временно закрыта для посещения из-за непогоды

Короткая ссылка
Эйфелева башня временно закрыта для посетителей из-за неблагоприятных погодных условий во французской столице. Об этом сообщается в Facebook достопримечательности.
Эйфелева башня временно закрыта для посещения из-за непогоды
  • Reuters

«Из-за метеоусловий Эйфелева башня в настоящее время закрыта. Доступ возможен лишь для тех, кто забронировал стол в ресторане (в башне. — RT)», — говорится на странице в соцсети.

21 января сообщалось, что статуя Свободы в Нью-Йорке и остров Эллис временно закрыты для посещения из-за приостановки работы правительства.

Позднее губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил о возобновлении работы музейного комплекса.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru