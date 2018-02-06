Эйфелева башня временно закрыта для посещения из-за непогоды

Эйфелева башня временно закрыта для посетителей из-за неблагоприятных погодных условий во французской столице. Об этом сообщается в Facebook достопримечательности.

«Из-за метеоусловий Эйфелева башня в настоящее время закрыта. Доступ возможен лишь для тех, кто забронировал стол в ресторане (в башне. — RT)», — говорится на странице в соцсети.

21 января сообщалось, что статуя Свободы в Нью-Йорке и остров Эллис временно закрыты для посещения из-за приостановки работы правительства.

Позднее губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил о возобновлении работы музейного комплекса.