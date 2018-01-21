Статуя Свободы в США временно закрыта для посещения из-за приостановки работы правительства

Статуя Свободы в Нью-Йорке и остров Эллис временно закрыты для посещения из-за приостановки работы правительства.

Как отмечается в Twitter музейного комплекса, работа объектов временно приостановлена из-за «прекращения поступления ассигнований».

Statue of Liberty & Ellis Island Closed Due to a Lapse in Appropriations. Effective immediately and until further notice. Visit https://t.co/O5XqQvKTSt for ticket refund & new harbor cruise information — Statue of Liberty NM (@StatueEllisNPS) 20 января 2018 г.

Ранее сообщалось, что федеральные ведомства США приостановили работу в связи с отсутствием финансирования после того, как демократы не позволили Республиканской партии принять закон по федеральному бюджету.

По данным СМИ, голосование по новому временному бюджету США в верхней палате конгресса назначено на понедельник, 22 января.