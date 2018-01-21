Статуя Свободы в США временно закрыта для посещения из-за приостановки работы правительства

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Статуя Свободы в Нью-Йорке и остров Эллис временно закрыты для посещения из-за приостановки работы правительства.

Как отмечается в Twitter музейного комплекса, работа объектов временно приостановлена из-за «прекращения поступления ассигнований».

Ранее сообщалось, что федеральные ведомства США приостановили работу в связи с отсутствием финансирования после того, как демократы не позволили Республиканской партии принять закон по федеральному бюджету.

По данным СМИ, голосование по новому временному бюджету США в верхней палате конгресса назначено на понедельник, 22 января. 

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