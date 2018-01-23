Трамп прокомментировал возобновление работы правительства США
«Теперь я хочу большой победы для всех, включая республиканцев, демократов и программу DACA, но особенно для нашей великой военной и пограничной безопасности... До встречи за столом переговоров!» — написал Трамп в Twitter.
Big win for Republicans as Democrats cave on Shutdown. Now I want a big win for everyone, including Republicans, Democrats and DACA, but especially for our Great Military and Border Security. Should be able to get there. See you at the negotiating table!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 января 2018 г.
Ранее Дональд Трамп подписал принятый конгрессом США законопроект о продлении финансирования правительства до 8 февраля.
Подписанный документ предусматривает возобновление работы правительства, которое прекратило выполнять свои функции 20 января из-за отсутствия утверждённого федерального бюджета.