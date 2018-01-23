Трамп прокомментировал возобновление работы правительства США

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал возобновление работы правительства после подписания законопроекта о продлении финансирования федеральных ведомств до 8 февраля.

«Теперь я хочу большой победы для всех, включая республиканцев, демократов и программу DACA, но особенно для нашей великой военной и пограничной безопасности... До встречи за столом переговоров!» — написал Трамп в Twitter.

Big win for Republicans as Democrats cave on Shutdown. Now I want a big win for everyone, including Republicans, Democrats and DACA, but especially for our Great Military and Border Security. Should be able to get there. See you at the negotiating table! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 января 2018 г.

Ранее Дональд Трамп подписал принятый конгрессом США законопроект о продлении финансирования правительства до 8 февраля.

Подписанный документ предусматривает возобновление работы правительства, которое прекратило выполнять свои функции 20 января из-за отсутствия утверждённого федерального бюджета.