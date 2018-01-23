Трамп подписал законопроект о продлении финансирования правительства США
Об этом сообщает CBS.
JUST IN: President Trump signs bill funding government until Feb. 8, ending three-day shutdown. https://t.co/qASRjuDjtmpic.twitter.com/0TgBEpYxYe— CBS News (@CBSNews) 23 января 2018 г.
Подписанный законопроект предусматривает возобновление работы правительства, которое прекратило выполнять свои функции 20 января из-за отсутствия утверждённого федерального бюджета.
Ранее Палата представителей Соединённых Штатов поддержала законопроект, предусматривающий продление финансирования правительства до 8 февраля.