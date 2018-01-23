Трамп подписал законопроект о продлении финансирования правительства США

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Американский лидер Дональд Трамп подписал принятый конгрессом США законопроект о продлении финансирования правительства до 8 февраля.

Об этом сообщает CBS.

Подписанный законопроект предусматривает возобновление работы правительства, которое прекратило выполнять свои функции 20 января из-за отсутствия утверждённого федерального бюджета.

Ранее Палата представителей Соединённых Штатов поддержала законопроект, предусматривающий продление финансирования правительства до 8 февраля.

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