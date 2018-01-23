Палата представителей США поддержала продление финансирования правительства

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Палата представителей Соединённых Штатов поддержала законопроект, предусматривающий продление финансирования правительства до 8 февраля.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на итоги голосования.

Как передаёт NBC, работа правительства возобновится после подписания законопроекта президентом США Дональдом Трампом.

Ранее сенат Соединённых Штатов проголосовал за продление финансирования правительства до 8 февраля.

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что американский президент Дональд Трамп доволен готовностью демократов конгресса возобновить финансирование правительства США.

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