Палата представителей США поддержала продление финансирования правительства

Палата представителей Соединённых Штатов поддержала законопроект, предусматривающий продление финансирования правительства до 8 февраля.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на итоги голосования.

BREAKING: The stopgap spending bill to end the government shutdown will be passed by the House pic.twitter.com/vZlwMbzSUB — Fox News (@FoxNews) 22 января 2018 г.

Как передаёт NBC, работа правительства возобновится после подписания законопроекта президентом США Дональдом Трампом.

Ранее сенат Соединённых Штатов проголосовал за продление финансирования правительства до 8 февраля.

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что американский президент Дональд Трамп доволен готовностью демократов конгресса возобновить финансирование правительства США.