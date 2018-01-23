Сенат США проголосовал за продление финансирования правительства
Об этом сообщает ABC.
JUST IN: Senate votes to end shutdown, passing short-term spending bill to keep government funded through Feb. 8; bill now goes to House. https://t.co/oXlXyNA7mSpic.twitter.com/y8YXEtXZ3n— ABC News (@ABC) 22 января 2018 г.
Отмечается, что теперь законопроект должен поступить в палату представителей США.
Ранее официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что американский президент Дональд Трамп доволен готовностью демократов конгресса возобновить финансирование правительства США.