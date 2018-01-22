Белый дом: Трамп доволен готовностью демократов возобновить работу правительства

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Американский президент Дональд Трамп доволен готовностью демократов конгресса возобновить финансирование правительства США. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

«Я рад, что демократы в конгрессе… теперь готовы обеспечить финансирование наших военных, пограничников, спасателей и детей», — зачитала Сандерс заявление главы государства.

Ранее состоялось голосование по вопросу ограничения дебатов, в ходе которого за выступил 81 сенатор, против — 18.

20 января сообщалось, что федеральные ведомства США приостановили работу в связи с отсутствием финансирования после того, как демократы не позволили Республиканской партии принять закон по федеральному бюджету.

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