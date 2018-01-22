Белый дом: Трамп доволен готовностью демократов возобновить работу правительства

Американский президент Дональд Трамп доволен готовностью демократов конгресса возобновить финансирование правительства США. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

«Я рад, что демократы в конгрессе… теперь готовы обеспечить финансирование наших военных, пограничников, спасателей и детей», — зачитала Сандерс заявление главы государства.

JUST IN: Press Sec. Sanders reads statement from Pres. Trump on deal to reopen government: "I am pleased that Democrats in Congress have come to their senses." https://t.co/OPVDecJya4pic.twitter.com/B2D5Wj4qDe — ABC News (@ABC) 22 января 2018 г.

Ранее состоялось голосование по вопросу ограничения дебатов, в ходе которого за выступил 81 сенатор, против — 18.

20 января сообщалось, что федеральные ведомства США приостановили работу в связи с отсутствием финансирования после того, как демократы не позволили Республиканской партии принять закон по федеральному бюджету.