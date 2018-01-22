Пенс приветствует скорое окончание временного закрытия правительства США

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Вице-президент США Майк Пенс поприветствовал скорое окончание временного закрытия правительства.

Как сообщает ABC News, вице-президент отметил, что «благодаря твёрдой позиции американского лидера Дональда Трампа и республиканцев в конгрессе США» приостановка работы правительства подходит к концу.

Ранее состоялось голосование по вопросу ограничения дебатов, в ходе которого за выступил 81 сенатор, против — 18.

«Вскоре правительство возобновит свою работу, и нам многое предстоит сделать», — написал в своём Twitter лидер Демократической партии США Чак Шумер.

20 января сообщалось, что федеральные ведомства США приостановили работу в связи с отсутствием финансирования после того, как демократы не позволили Республиканской партии принять закон по федеральному бюджету.

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