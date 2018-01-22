Пенс приветствует скорое окончание временного закрытия правительства США

Вице-президент США Майк Пенс поприветствовал скорое окончание временного закрытия правительства.

Как сообщает ABC News, вице-президент отметил, что «благодаря твёрдой позиции американского лидера Дональда Трампа и республиканцев в конгрессе США» приостановка работы правительства подходит к концу.

Ранее состоялось голосование по вопросу ограничения дебатов, в ходе которого за выступил 81 сенатор, против — 18.

«Вскоре правительство возобновит свою работу, и нам многое предстоит сделать», — написал в своём Twitter лидер Демократической партии США Чак Шумер.

Soon, the govt will reopen, and we have a lot to do:



• #ProtectDreamers

• Write a budget

• Address health care, veterans, disaster relief, pensions & the opioid epidemic.



The #TrumpShutdown will soon end, but the work goes on. — Chuck Schumer (@SenSchumer) 22 января 2018 г.

20 января сообщалось, что федеральные ведомства США приостановили работу в связи с отсутствием финансирования после того, как демократы не позволили Республиканской партии принять закон по федеральному бюджету.