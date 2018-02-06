Генсек ООН призвал Россию и США к переговорам по дальнейшему сокращению СНВ

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Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Россию и США провести необходимый диалог для дальнейшего сокращения стратегических наступательных вооружений (СНВ). Об этом сообщил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик.

Он поздравил обе страны с успешным сокращением наступательных вооружений.

По словам Гутерреша, усилия по ядерному разоружению, нераспространению и контролю над вооружениями являются «более важными, чем когда-либо». 

Генсек ООН отметил, что эти усилия могут играть важную роль в укреплении доверия, а также в предотвращении, смягчении и разрешении конфликтов. 

«Генеральный секретарь призывает Соединённые Штаты и Россию провести необходимый диалог, который приведёт к дальнейшему сокращению арсеналов», — заявил Дюжаррик.

Ранее в МИД России заявили, что Москва полностью выполнила обязательства по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ).

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