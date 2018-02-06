Генсек ООН призвал Россию и США к переговорам по дальнейшему сокращению СНВ
Он поздравил обе страны с успешным сокращением наступательных вооружений.
По словам Гутерреша, усилия по ядерному разоружению, нераспространению и контролю над вооружениями являются «более важными, чем когда-либо».
Генсек ООН отметил, что эти усилия могут играть важную роль в укреплении доверия, а также в предотвращении, смягчении и разрешении конфликтов.
«Генеральный секретарь призывает Соединённые Штаты и Россию провести необходимый диалог, который приведёт к дальнейшему сокращению арсеналов», — заявил Дюжаррик.
Ранее в МИД России заявили, что Москва полностью выполнила обязательства по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ).