В МИД заявили о необходимости возобновления диалога между Россией и США по ПРО

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Замглавы Министерства иностранных дел Сергей Рябков в интервью газете «Известия» заявил о необходимости возобновления диалога между Россией и США по Договору об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО).

При этом дипломат отметил неразрывную связь между Договором об ограничении систем противоракетной обороны (потерял силу в 2002 году после выхода США из Договора. — RT) и действующим Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ).

Рябков также подчеркнул, что между Москвой и Вашингтоном давно не было диалога на тему сокращения вооружений.

«Предметного и конкретного диалога на эту тему с американцами давно не было. Сейчас настал момент, когда его следует возобновить», — заключил дипломат. 

В декабре 2017 года президент России Владимир Путин заявил, что США нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

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